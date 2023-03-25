Kayserispor’un 27. hafta maçı Cumartesi günü

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:07

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 09:07

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maç programını açıkladı. Ligin 27. hafta maçları 1-2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Futbol Federasyonu, Kayserispor’un deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının tarihini 1 Nisan Cumartesi olarak belirledi. Bu müsabakanın başlama saati 16:00 olarak paylaşıldı.

Lider Galatasaray’ın sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı da 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Bu müsabakanın başlama saati de 20:30 olarak açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak 2 Nisan Pazar günü oynanacak derbi müsabakası ise 20:30’da başlayacak.