Kayserispor’un 27. hafta maçı Cumartesi günü
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 27. hafta programını açıkladı. Programa göre Kayserispor, gelecek hafta Trabzonspor ile Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maç programını açıkladı. Ligin 27. hafta maçları 1-2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Futbol Federasyonu, Kayserispor’un deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının tarihini 1 Nisan Cumartesi olarak belirledi. Bu müsabakanın başlama saati 16:00 olarak paylaşıldı.
Lider Galatasaray’ın sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı da 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Bu müsabakanın başlama saati de 20:30 olarak açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak 2 Nisan Pazar günü oynanacak derbi müsabakası ise 20:30’da başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Üniversitesi’nden 'diploma' açıklaması
- İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Seçimini yaptı: Cevizoğlu'ndan aday adaylığı başvurusu!
- İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia
- Emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
- AKP'de Mehmet Şimşek krizi sürüyor
- 'Arsenik' skandalının ardından Kızılay'dan yeni karar
- Eski 107 milletvekilinden Muharrem İnce'ye kritik çağrı!
- Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
- Balyoz kumpasında hapis cezası