Kayserispor’un 27. hafta maçı Cumartesi günü

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 27. hafta programını açıkladı. Programa göre Kayserispor, gelecek hafta Trabzonspor ile Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:07
Kayserispor’un 27. hafta maçı Cumartesi günü
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maç programını açıkladı. Ligin 27. hafta maçları 1-2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Futbol Federasyonu, Kayserispor’un deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının tarihini 1 Nisan Cumartesi olarak belirledi. Bu müsabakanın başlama saati 16:00 olarak paylaşıldı.

Lider Galatasaray’ın sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı da 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Bu müsabakanın başlama saati de 20:30 olarak açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak 2 Nisan Pazar günü oynanacak derbi müsabakası ise 20:30’da başlayacak.


kayserispor türkiye futbol federasyonu Spor Toto Süper Lig trabzonspor

İlgili Haberler

İstanbulspor, hazırlık maçında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

İstanbulspor, hazırlık maçında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Konyaspor'dan PFDK kararlarına tepki:

Konyaspor'dan PFDK kararlarına tepki: "Sindirme politikaları"
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Mauro Icardi'ye övgü

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Mauro Icardi'ye övgü

En Çok Okunan Haberler