Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 11:19

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 14:25

Trabzonspor’da olağanüstü genel kurul başladı. Asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın tek aday olarak girdiği seçimlerde bordo-mavili kulübün 18. başkanı seçilecek.

Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Ertuğrul Doğan seçime tek listeyle giriyor. 25-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek genel kurulda 9 bin 278 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu da kongreye katılan isimler arasında yer alırken, bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, Aralık 2024’e kadar görevde kalacak.

Ertuğrul Doğan

Tek listenin bulunduğu genel kurulun ilk gününe üyeler fazla ilgi göstermedi.

Kulüp genel sekreter yardımcısı Kemal Ertürk’ün önergesiyle genel kurulun divan başkanlığına Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen oy birliğiyle seçildi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu. Gündemin okunmasının ardından Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu.

TRABZONSPOR’UN BORCU 2 MİLYAR 835 MİLYON 909 BİN

Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, bordo-mavili kulübün 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla net borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin 574 TL olduğunu açıkladı. Genel Kurul, söz isteyen üyelerin konuşmasıyla devam ederken, olağanüstü genel kurula tek liste ile giren Ertuğrul Doğan’ın listesinde; Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı asıl listede yer aldı. Yedek listede ise Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı isimleri yer alıyor.