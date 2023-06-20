Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

Yayınlanma: 20.06.2023 - 20:37

Güncelleme: 20.06.2023 - 20:37

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Sports Digitale YouTube kanalında özel bir röportaj verdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik arayışları içerisinde adı yeniden gündeme gelen deneyimli teknik adam, "Ben bu denklemin içinde olmayacağım" dedi.

Aykut Kocaman, "Fenerbahçe'nin antrenörünün ayrılacağını söylediği günde, antrenör ararken, böyle bir dönemde denk geldi konuşmalarımız. Ben bu denklemin içinde asla olmadım ve olmayacağım da. Onu söylüyorum." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Aykut Kocaman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daha önce söylediği, "Göreve geldiğimizde Aykut Hoca ve ekibiyle devam edecektik. Büyük hata yaptık." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ali Bey'in bu sözlerinin artık çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle olsaydı, bu kadar kriz ortamında, 5 senedir Uruguay'dan, Arjantin'den, Türkiye Ligi'nin her isminden bahsedildi. Bir kişinin isminden bahsedilmedi; Aykut Kocaman. Eğer bu bir hata olarak görülüyorsa, hata olarak düzeltilmeliydi. Tekrar söylüyorum, ben bu denklemin içinde zaten yokum. Söylediğim sözlerin bir anlamı var, oturacağı, gideceği yer var. Ya da arkası var. Bütün hatalarıma rağmen dikkat ettim. Ama bu cümlenin doğru olması için hemen sağlamasının olması lazım. 100'lerce isim geçerken, Aykut Kocaman'ın ismi geçmiyorsa... Ama bu kadar 100'lerce isim aranıyorsa, bu da bir hataysa, buradan yola çıkarak söylüyorum, samimiyet sorgulaması yapıyorum sadece. Eğer böyleyse bir hata düzeltmenin olması lazım. Bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman, daha önce 2010-2013 ve 2017-2018 dönemlerinde Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev almıştı.