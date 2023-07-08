Ayrılık talebini yönetime iletti: Beşiktaş'a veda ediyor!

Yayınlanma: 08.07.2023 - 10:43

Güncelleme: 08.07.2023 - 10:45

Beşiktaş'ta Romain Saiss ile yolların ayrılma ihtimali artıyor.

Faslı stoper ayrılık talebini siyah-beyazlı yönetime iletmişti. Beşiktaş’ın istediği rakamlarda henüz bonservis teklifi gelmedi.

Romain Saiss

AYRILIK İSTEĞİNİ YÖNETİME İLETTİ

Ancak 33 yaşındaki oyuncunun, başka takıma transfer olma isteğini bir kez daha yetkililere sunduğu öğrenildi.

Transferinde kolaylık sağlanmasını talep eden Saiss’in, siyah-beyazlıların yurtdışı kamp kadrosuna alınmayacağı bildirildi.