Ayrılık talebini yönetime iletti: Beşiktaş'a veda ediyor!
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Faslı stoper Romain Saiss'in takımdan ayrılma talebini yönetime ilettiği kaydedildi.
Beşiktaş'ta Romain Saiss ile yolların ayrılma ihtimali artıyor.
Faslı stoper ayrılık talebini siyah-beyazlı yönetime iletmişti. Beşiktaş’ın istediği rakamlarda henüz bonservis teklifi gelmedi.
Romain Saiss
AYRILIK İSTEĞİNİ YÖNETİME İLETTİ
Ancak 33 yaşındaki oyuncunun, başka takıma transfer olma isteğini bir kez daha yetkililere sunduğu öğrenildi.
Transferinde kolaylık sağlanmasını talep eden Saiss’in, siyah-beyazlıların yurtdışı kamp kadrosuna alınmayacağı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilerin zam oranı belli oldu!
- Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
- Sınırda 'zam' yoğunluğu!
- Üst düzey yetkili Reuters’a açıkladı
- Şimdi de köylünün arazilerini istiyor
- İkinci adım gece zamları
- Emekli zammı için masadaki yeni formül!
- Diyanet'ten tepki çeken hutbe
- Erdoğan'a bir yetki daha...
- Sezen Aksu'nun yalısında dehşet anları: Şikâyetçi oldu