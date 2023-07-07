Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu bitiriyor
Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için Brentford ile her konuda anlaşma sağladı. Milli oyuncu ile görüşmelerine devam eden siyah-beyazlılar, transferde imza aşamasına geldi.
Beşiktaş, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmanın hazırlıklarını yapıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, milli futbolcunun transferi için Brentford ile her konuda anlaşma sağladı.
İMZA AŞAMASINA GELDİ
Halil Dervişoğlu ile görüşmelerine devam eden Beşiktaş, bu transferde imza aşamasına geldi. 23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Genç futbolcu, geçen sezonu da Burnley'de kiralık olarak geçirmişti.
ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMASI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Halil Dervişoğlu transferi için de konuşmuştu.
Güneş, "İsmi geçen oyunculardan Halil Dervişoğlu tercihimdir. Ekonomik koşullar uygunsa, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olduğu için uygun görüyorum. Aboubakar'ı, Cenk'i, Ghezzal'ı ve Redmond'ı zorlayacak bir adam alacağız" sözlerini kullanmıştı.
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