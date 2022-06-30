Ayşe Çağırır Akdeniz Oyunları'nda finale yükseldi

19. Akdeniz Oyunları boks branşında milli boksörümüz Ayşe Çağırır, 48 kiloda Tunuslu rakibini mağlup ederek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 16:23
Ayşe Çağırır Akdeniz Oyunları'nda finale yükseldi
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Akdeniz Oyunları Kadınlar Boks 48 kilogramda yarı final mücadelesinde sporcumuz Ayşe Çağırır, Tunuslu rakibi Wafa Hafsi'yi mağlup etti ve finale yükseldi.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


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