Ayşe Çağırır Akdeniz Oyunları'nda finale yükseldi
19. Akdeniz Oyunları boks branşında milli boksörümüz Ayşe Çağırır, 48 kiloda Tunuslu rakibini mağlup ederek finale yükseldi.
Akdeniz Oyunları Kadınlar Boks 48 kilogramda yarı final mücadelesinde sporcumuz Ayşe Çağırır, Tunuslu rakibi Wafa Hafsi'yi mağlup etti ve finale yükseldi.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
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