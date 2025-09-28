Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aysel Önder, Dünya Şampiyonası'nda rekorla zirveye çıktı!

Aysel Önder, Dünya Şampiyonası'nda rekorla zirveye çıktı!

28.09.2025 14:55:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Aysel Önder, Dünya Şampiyonası'nda rekorla zirveye çıktı!

Milli para atlet Aysel Önder, Dünya Şampiyonasında rekor kırarak altın madalya kazandı.

Para atletizmde geçen yıl Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda henüz 19 yaşında tarihi dereceler elde eden İzmirli milli atlet Aysel Önder, Dünya Şampiyonası'nda da rekorla zirveye çıktı.

Milli para atlet Aysel Önder, Hindistan'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. İzmirli genç sporcu, Hindistan'daki şampiyonada kadınlar 400 metre T20 finalinde 54.51'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 400 metre kadınlar T20 kategorisinde yarı final serisinde 54.96'yla dünya rekoru ve paralimpik rekoru kırarken, finalde kılpayı geçilip gümüş madalyayı boynuna takarak bunu başaran ilk özel sporcumuz olmuştu.

İlgili Konular: #Atletizm #Dünya Şampiyonası #Aysel Önder

İlgili Haberler

Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'ye 4 madalya
Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'ye 4 madalya Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular, erkekler W1 takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Liverpool'un yıldızından Galatasaray açıklaması!
Liverpool'un yıldızından Galatasaray açıklaması! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Hollandalı yıldız Virgil van Dijk, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
MotoGP'de şampiyon Marc Marquez!
MotoGP'de şampiyon Marc Marquez! MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'sini ikinci sırada bitiren Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, şampiyon oldu.