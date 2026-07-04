Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı 13 saat 44 dakikada geçerek bu başarıya ulaşan en genç Türk sporcu oldu. Peki, Aysu Türkoğlu kimdir? Aysu Türkoğlu kaç yaşında, nereli? Aysu Türkoğlu'nun rekorları neler?

AYSU TÜRKOĞLU KİMDİR?

Aysu Türkoğlu 2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da doğdu. 2019 yılında Bodrum Fen Bilimleri Lisesinden mezun oldu. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümünü bitirmiştir. Yüzmeye ablasından örnek alıp, ilk olarak 7 yaşında Bodrum Spor Yüzme Kulübü'nde başladı

AYSU TÜRKOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Katıldığı ilk uluslararası Aquamasters yüzme yarışmasında 6 Km'lik parkurda kadınlar klasman 1.si oldu. 2022 Temmuz ayının 29'u 30'a bağlayan gecesinde İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Denizini 16 saat 28 dakika ve 60 kilometre yüzerek geçen en genç Türk sporcusu oldu.

Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. 20 Mart 2024'te Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakikada tamamladı.