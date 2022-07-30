Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:20

Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, henüz 21 yaşında İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçip bu başarıya ulaşan en genç Türk kadını oldu. Antrenörü Bengisu Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu'nun tekneyle eşliğinde Türkiye saatiyle dün 12.02'de İngiltere'nin Dover kentinden suya giren Aysu, dalgalar ve akıntılarla boğuştuğu 16 saat 28 dakikanın sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyısına ulaştı. Zorlu yüzüş sonunda göz yaşlarına hakim olamayan Aysu, kıyıya ulaşınca ilk olarak ekmek yemek istedi.

Yıllardır Manş Denizi'ni geçmek için çalışan Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi genç açık su yüzücü, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 senedir hedefini gerçekleştiremedi. Bu yıl ilki başarmak için İngiltere'ye giden Aysu'ya Kaptan Eric Hartley'in kullandığı Pathfinder adlı tekne kanal geçişi boyunca eşlik etti. Channel Swimming Association'a bağlı hakemin de görev yaptığı tekneye yüzüş boyunca dokunması yasak olan Aysu, tekneden zaman zaman babası ve antrenöründen gıda ve sıvı takviyesi aldı.

ANTRENÖRÜNÜN REKORUNU KIRDI

Aysu Türkoğlu, 21 yaşında Manş Denizi'ni yüzerek antrenörlüğünü yapan Bengisu Avcı'nın 3 yıl önceki rekorunu kırmayı da başardı. İlk olarak 2018 yılında Manş'ı geçmeyi deneyip hipotermi nedeniyle başaramayan Bengisu Avcı, 2019 yılında 22 yaşındayken hedefine ulaştı.

İngiltere'den suya girdikten 11 saat 29 dakika sonra yaklaşık olarak 36 kilometre yüzüp Fransa kıyısındaki Cap Gris Nez'e ulaşan Avcı, bu kez Aysu Türkoğlu'na antrenör olarak destek verdi. Aysu, antrenörünün rekorunu kırarken, Bengisu Avcçı son metrelerde sporcusuna eşlik etti. Manş Denizi'ni 1979 yılında 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan olmuştu. Emre Deliveli, 2019 yılında Manş'ı son geçen Türk sporcu olmayı başarmıştı.

PANDEMİDE ÖZEL HAVUZDA ÇALIŞTI

Manş'ı geçmeyi yıllardır hayal eden Aysu Türkoğlu, 2020 yılında koronavirüs pandemisi başladığı ilk dönemde babası Mustafa Türkoğlu'ndan büyük destek aldı. 8 yaşından beri yüzme sporuyla uğraşan Aysu, Manş geçişine hazırlanırken 2020 yılında koronavirüs pandemisinin yayılması sonrası zorluk yaşadı.

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle antrenman yapamayan sporcunun imdadına babası yetişti. Aysu, Bodrum'daki evlerinin terasında babasının yaptırdığı 3 metrelik portatif havuzda belinden kendisini iple bağlayıp haftalar boyunca yüzme antrenmanı yaptı. Aysu'yu ilk kutlayanlar babası ve Bengisu Avcı oldu.