İngiliz yüzücü Riley Gaines, trans yüzücü Lia Thomas'a tepki gösterdi

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:45

Uluslararası Yüzme Federasyonu’nun (FINA) translar hakkında verdiği ‘Erkek ya da kadın kategorisinde olamayacak’ şeklindeki kararın ardından, NCAA’den (Amerikan Kolej Sporları Kurumu) tarihe geçen bir hamle geldi.

Sözcü’nün haberine göre, Pennsylvania Üniversite’nin ‘NCAA Yılın Kadın Yüzücüsü’ ödülüne aday olarak gösterdiği Lia Thomas, listeye alındı. Böylece kolej sporları açısında büyük öneme sahip olan ödülün aday listesinde tarihte ilk kez bir trans yer aldı. Ancak bu karara İngiliz yüzücü Riley Gaines sert tepki gösterdi. Kentucky Üniversitesi, mezun olmasına rağmen Railey Gaines’i ‘NCAA Yılın Kadın Yüzücüsü’ ödülüne aday olarak göstermişti.

Fotoğraf: Riley Gaines

“SAYGISIZLIK VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ”

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Riley Gaines, kararı ‘Kadın sporuna bir darbe daha’ olarak nitelendirirken, “Önce kadın milli takımı, sonra da kolej ödülüne adaylık. NCAA, kolej sporları için çok önemli olan bu ödülü değersizleştirdi” yazdı. Ödülün akademik kariyer, hizmet ve karaktere bakılarak verildiğini de belirten Gaines, “Thomas bu ödüle aday olmak için, bencil ve politik davranmak dışında nasıl bir karakter gösterdi? Bu diğer kadın sporcular için büyük bir saygısızlık ve küçük düşürücü” ifadelerini kullandı.

Riley Gaines daha önce de, FINA’nın trans bireyler hakkında aldığı kararı desteklemiş ve kadın sporunun korunması gerektiğini belirtmişti.

Fotoğraf: Lia Thomas