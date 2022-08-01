Aysu Türkoğlu'na coşkulu karşılama

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:39

Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmayı başaran 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Milas-Bodrum Havalimanı'nda davul zurna ve çiçeklerle karşılandı.

İngiltere'deki Gatwick Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen Aysu Türkoğlu ve babası Mustafa Türkoğlu, burada kalabalık bir topluluk tarafından çiçeklerle karşılandı. Türkoğlu, bu sırada duygusal anlar yaşadı.

Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

Kötü havalarda antrenman yaptığı için Manş Denizi'ni geçerken zorlanmadığını belirten genç sporcu, "Alışık olduğum bir şeydi. Çok sıkıntı olmadı. Sağlığımla ilgili çok sıkıntı yok ama sol omzumdaki eklem yerlerinde ağrı var. O da fizik tedaviyle geçecektir diye düşünüyorum" dedi.

Yüzmeyi bırakmayı hiç düşünmediğini anlatan Türkoğlu, hedefine odaklanarak kulaç attığını kaydetti.

Manş Denizi geçişi esnasında tek isteğinin kara parçasına çıkmak olduğunu aktaran Türkoğlu, "Karaya çıkınca sevinçten ağladım. Her yerim ağrıyordu, mahvolmuştum ama çok mutluydum. Bu geçişi geçen yıl yapacaktım. Ancak salgın nedeniyle İngiltere'ye gidemedik. Bu yıl yeniden hazırlandım, pes etmedim. Karşılığını da böyle güzel karşılamayla aldım." diye konuştu.

Türkoğlu, 29 Temmuz'da Manş Denizi geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirmişti. Yüzücünün 16 saat boyunca kulaç attıktan sonra tekneye çıktığı anlar sosyal medya hesabından da yayımlanmıştı.