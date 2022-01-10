Aytemiz Alanyaspor'da Khouma Babacar ile yollar ayrıldı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 18:36

Spor Toto Süper Lig'de 10. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor'da bir ayrılık gerçekleşti. Akdeniz ekibi, sözleşmesi sona eren Khouma Babacar ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Khouma Babacar'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Teşekkürler Babacar



Futbolcumuz Khouma Babacar'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. #AytemizAlanyaspor pic.twitter.com/EySkGFOvyn — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) January 10, 2022

2020/21 sezonunda Lecce'den Alanyaspor'a transfer olan Senegalli futbolcu, 45 maçta 18 gole imza attı.