Aytemiz Alanyaspor'da Khouma Babacar ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi sona eren Khouma Babacar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 18:36
Aytemiz Alanyaspor'da Khouma Babacar ile yollar ayrıldı
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Spor Toto Süper Lig'de 10. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor'da bir ayrılık gerçekleşti. Akdeniz ekibi, sözleşmesi sona eren Khouma Babacar ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. 

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Khouma Babacar'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

2020/21 sezonunda Lecce'den Alanyaspor'a transfer olan Senegalli futbolcu, 45 maçta 18 gole imza attı.


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