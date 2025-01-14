AZ Alkmaar, Ajax'ı yenerek çeyrek finale yükseldi!

Hollanda KNVB Kupası son 16 turu maçında AZ Alkmaar, konuk ettiği Ajax'ı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

AZ Alkmaar, Ajax'ı yenerek çeyrek finale yükseldi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 22:48

Hollanda KNVB Kupası son 16 turu maçında AZ Alkmaar, Ajax'ı konuk etti. AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Wouter Goes ve 89. dakikada  Mexx Meerdink kaydetti. Öte yandan mücadeleyi, Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetti.

Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, adını çeyrek finale yazdırdı. Ajax ise turnuvaya veda etti. 

Hollanda Eredivisie'de Ajax, 42 puanla 2'inci; AZ Alkmaar ise 33 puanla 6. sırada yer alıyor.


Etiketler: #AZ Alkmaar #ajax #Hollanda
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