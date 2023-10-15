A Milli Takım'ın rakibi Letonya: İşte EURO 2024 bileti ihtimalleri!

Yayınlanma: 15.10.2023 - 11:03

Güncelleme: 15.10.2023 - 11:03

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın göreve getirilmesi ile Hırvatistan deplasmanında tarihi bir zafere imza atan A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2024 heyecanı iyice hissedilmeye başlandı.

Bu akşam Konya'da Letonya'yı ağırlayacak olan A Milli Takım'ın, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 biletini Letonya maçının ardından almasını sağlayacak senaryolar şu şekilde:.

GALİBİYET, BERABERLİK VE MAĞLUBİYET İHTİMALLERİ

Grupta maç fazlasıyla lider olan A Milli Takım, Letonya karşısında galip gelmesi halinde diğer rakiplerin oynadığı maçların sonuçlarına bakmadan Almanya biletini elde etmiş olacak.

A Milli Takım'ın Letonya ile berabere kalması durumunda, aynı gün aynı saatte Hırvatistan'ı konuk edecek olan Galler'in Hırvatistan'a puan kaybetmesi gerekecek.

A Milli Takım'ın bu akşam Letonya'ya mağlup olması halinde EURO 2024 bileti kesilememiş olacak. Galler'in mağlup olması halinde dahi rakiplerin eksik maçının olması, Avrupa Şampiyonası biletimizi ertelemiş olacak.

ÜÇLÜ AVERAJ İHTİMALİ

Grupta 6 maçını tamamlamış olan A Milli Takım; 5 maçı olan Hırvatistan'ın 3, yine 5 maçı olan Galler'in 6 puan önünde bulunuyor. A Milli Takım'ın ve Galler'in bu akşam kazanması halinde 6 puanlık fark korunsa da grup sonunda Galler ve Hırvatistan kalan tüm maçlarını kazanması A Milli Takım gruptan çıkmasını engelleyemeyecek.

Türkiye'nin Letonya'yı yendiği, Galler'in kalan maçlarının tümünü kazandığı ve Hırvatistan'ın da Galler hariç tüm maçlarını kazandığı senaryoda 3 takım da 16 puana ulaşacak ve üçlü averaja devreye girecek. Bu durumda 3 takımın birbiri arasında oynadığı maçlara bakılacak. Üçlü averaj durumunda; Türkiye ve Hırvatistan'dan toplamda 7 puan alan Galler ilk sırada, 6 puan alan Türkiye ikinci sırada, 4 puan alan Hırvatistan ise üçüncü sırada olacak.

HIRVATİSTAN İHTİMALİ

Hırvatistan'ın bu akşam Galler'i yenmesi halinde A Milli Takım'a bereberlik yetecek. Ancak Galler ile birlikte Türkiye de Letonya'ya yenilirse risk devam edecek.

Galler'in Hırvatistan dışında kalan iki maçını (Ermenistan, Türkiye) kazanması halinde grup sonunda Galler ile Türkiye'nin puanı 13'te eşitlenebilir. Bu durumda ikili averaja bakılacak ve Galler'in gruptan çıkabilmesi için Türkiye'yi en az 3-0 mağlup etmesi gerekecek. Türkiye ilk maçı 2-0 kazandığı için Galler'in Türkiye'yi 2-0 yenmesi halinde ise genel averaja bakılacak.