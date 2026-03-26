Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi: 'Bir projem var ama asla...'

26.03.2026 09:31:00
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran daha önce sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidileceğini açıklamıştı. Bu gelişme sonrası Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olacağı yönündeki iddialar da sosyal medyada sık sık gündem oldu. Yıldırım'ın adaylık kararıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe sezon sonunda bir kez daha seçime gitmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bu seçimde aday olup olmayacağıyla ilgili yeni bir iddia gündeme getirildi.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven, "Sayın Aziz Yıldırım ile konuştuk. Kesinlikle bir daha Fenerbahçe başkan adayı olmayacağını söyledi" ifadelerini kullandı. 

Aziz Yıldırım'ın ayrıca, "Fenerbahçe'de başkanlığa aday olmayacağım ama bu demek değildir ki Fenerbahçe'yi bırakıyorum. Fenerbahçe ile başkanlığım döneminden bile daha fazla ilgileneceğim. Yardım edeceğim. Hatta bir projem var ama asla Fenerbahçe'de başkan adayı olmayacağım bir daha" dediği belirtildi.

İlgili Haberler

O iddialar gündem olmuştu: Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, kendisi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman bir arada! Yaz Yıldırım paylaştı... Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile bir araya geldi.
Aziz Yıldırım'dan 'Bebek Otel' açıklaması Aziz Yıldırım, gazeteci Özlem Gürses’in YouTube yayınında Bebek Otel’le ilgili bir haber sırasında fotoğrafının kullanılmasına tepki göstererek, söz konusu görselin alakasız ve yanlış olduğunu belirtti.