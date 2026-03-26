Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi: 'Bir projem var ama asla...'

Fenerbahçe sezon sonunda bir kez daha seçime gitmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bu seçimde aday olup olmayacağıyla ilgili yeni bir iddia gündeme getirildi.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven, "Sayın Aziz Yıldırım ile konuştuk. Kesinlikle bir daha Fenerbahçe başkan adayı olmayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın ayrıca, "Fenerbahçe'de başkanlığa aday olmayacağım ama bu demek değildir ki Fenerbahçe'yi bırakıyorum. Fenerbahçe ile başkanlığım döneminden bile daha fazla ilgileneceğim. Yardım edeceğim. Hatta bir projem var ama asla Fenerbahçe'de başkan adayı olmayacağım bir daha" dediği belirtildi.