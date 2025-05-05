Aziz Yıldırım cephesinden adaylık açıklaması: '2 hafta içinde...'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:54

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:54

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Lider Haber ekranlarında Serhat Ulueren, derbi sonrası Mahmut Uslu ile konuştuğunu belirterek Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemindeki eski yöneticisinin sözlerini canlı yayında aktardı.

Ulueren'in aktardığına göre Mahmut Uslu'nun açıklamaları şöyle:

"İçim kan ağlıyor, öfkeliyim, çok kızgınım ve en geç 2 hafta içinde bir basın toplantısı yapacağım. Artık lütfen bırakın gidin. Ben artık televizyonda ya da statta ağlayan çocuk, ağlayan genç görmek istemiyorum.

Bugün yine dağıldım. Kamera son bölümde tribünleri gösterdi sürekli ağlayan çocuklar. Ben artık bu manzarayla karşılaşmak istemiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak buna hakkım yok mu? İstemiyorum. Büyük vaatlerle gelmiş olabilir. Büyük umutlarla gelmiş olabilir, olmadı. Beceremedi, gitsin olmuyor.

Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman yerlerde kalmaz, aday çıkar. Ben de çıkarım gerekirse. Ben başkanlıktan kaçmam. Aziz Yıldırım da çıkar, başkası da çıkar, Hakan Bilal Kutlualp çıktı. Fenerbahçe hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Denedi, olmadı. Denedi yine olmadı. Bunları basın toplantısında daha ağır bir şekilde 10 gün içinde belki 1 hafta içinde bunları söyleyeceğim, gününü kararlaştırmadım.

Yeter artık sabrımız taştı. Bu kulüp sadece futbolda değil birçok alanda başarısız oldu, olmaya devam ediyor. Galatasaray'a kaybettiğimiz, Beşiktaş'a kaybettiğimiz maçlarda yapı mı vardı? Hakemlik bir şey mi oldu bugün, kandırmayalım birbirimizi.

Ben gerekirse bu göreve talibim, ben görevden kaçmam ama bu iş Ali Bey ile olmuyor."