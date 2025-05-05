Spor yazarları, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi: '118 yıllık kulübü bu duruma düşürenler gereğini yapsın'
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"GEREĞİNİ YAPIN"
Hilmi Türkay: "Fenerbahçeliler için yine bir işkence gecesiydi. Yönetimin, Mourinho’nun ve futbolcuların buna hakkı yok diye düşünüyorum. Camia “Artık yeter” diyor. Her maç aynı şeyler yaşanıyor. Koskoca takımda ve kenarda Fenerbahçe’nin ağırlığından haberi olan yok! O zaman çıkarın kutsal formayı üzerinizden. Yazık milyonlarca taraftara. Herkesi üzdüğünüz yetmedi mi? Her sezonun başında “O sene bu sene” diyorsunuz. Yıllar geçti elde var sıfır! Koskoca derbide ilk yarı sadece bir şut çekti F.Bahçe... 118 yıllık kulübü bu duruma düşürenler önce “utansın” sonra gereğini yapsın!" (Cumhuriyet)
"OLE'NİN DERBİ SERİSİ"
Gülengül Altınsay: "Beşiktaş için üçüncülük, Fenerbahçe için krize düşmeme maçı bu. Oyuna iyi başlayan taraf ev sahibi. Ama ilk 15 dakikadan sonra oyun dengeleniyor. Ev sahibi paslı ama yavaş geliyor, konuk kanada uzun topları tercih ediyor. Önce Talisca’nın net pozisyonu Mert’ten dönüyor, sonra Beşiktaş’ın kazandığı penaltı İrfan Can’dan… Ama Gedson kaçırdığı penaltıyı telafi ediyor; Masuaku’nun ters kanada uzun topunda Mert Müldür’ün yaptığı büyük hatanın ardından Kartal golü buluyor. Fakat ardından rakibini karşılama pozisyonuna geçince kalesinde baskı görüyor. Tek yanlı fauller de cabası. Mert’in de yardımıyla Beşiktaş zor da olsa istediğini alıyor." (Cumhuriyet)
"GEMİ SU ALIYOR"
Adnan Dinçer: "Mert Müldür’ün verdiği hatalı pas sonucu golü atan Beşiktaş ilk yarıyı önde kapattı. İkinci devre Mert Günok’un kurtarışları Fenerbahçe’nin maçı çevirmesini engelledi. Sarı-Lacivertliler özellikle Talisca’nın şutlarıyla zorlamasına rağmen aradığı golü bulamadı. Beşiktaş önceki karşılaşmalara oranla kazanmak için yüksek bir mücadele gösterdi. Sonuç ne olursa olsun unutulmamalıdır ki mücadeleyi antrenör değil sahadaki oyuncular verir. Bu anlamda Solskjaer’in Beşiktaş’ı, Mourinho’nun F.Bahçe’sinden daha üstündü. F.Bahçe’de artık gemi su alıyor. Mourinho da çare olmadı, taraftar isyanda, kongre kaçınılmaz gibi!" (Cumhuriyet)
"DERBİLERİN KRALI BEŞİKTAŞ!"
Güntekin Onay: "Stopersiz Beşiktaş, ancak bu kadar kötü bir En-Nesyri ile ilk yarıda pozisyon vermezdi. Öyle de oldu. Faslı santrfor çok statik, yanında oynayan Talisca da hareketsiz; bu ikili oynadığı zaman rakip savunmalar rahat ediyor. Orta alan da yaratıcılıktan uzak futbolculardan kurulu. Yetmezmiş gibi atletik oyuncusu olmayan hantal bir takım, sarı lacivertliler; pres yapamıyor, tempo yapamıyor. Fenerbahçenin bekleri Mert Müldür ve Osayi-Samuel de maç sabaha kadar oynansa asist yapamaz. Mourinho ikinci yarıda hatasından dönüp Tadic, Dzeko ve İrfan Can Kahveci’yi soksa da Beşiktaş’ın Uduokhai ve Joao Mario hamleleri ile oyun gücünü artırması maçı kazanmasını sağladı. Siyah beyazlılar orta alanı tamamen boşaltan Fenerbahçe karşısında farkı arttırmalıydı." (Hürriyet)
"MOURİNHO'NUN İYİ NİYETİ KONUSUNDA ŞÜPHELİYİM"
Uğur Meleke: "Dünyanın en kısa fıkrası: Beşiktaş maça sol kanatta Emrecan (20) ve Mustafa (18) ikilisiyle başladı, Mourinho’nun sağ açıkta tercihiyse Szymanski oldu! Ancak bu kararın yanı sıra üç temel meseledeki tutumu, beni Mourinho’nun niyeti konusunda tereddüde düşürüyor: 1-) Ocak-Şubat-Mart’ta üçlü savunma ile başarılı bir süreç... Kayseri maçı dörtlü savunma ile puan kaybı... Gaziantep önünde üçlü savunmayla iyi oyun ve fabrika ayarlarına dönüş... Beşiktaş maçında bir kez daha dörtlü savunmayla darmadağınık bir görüntü... Ayarlarla bu kadar çok oynamayı ben iyi niyetli bulamıyorum.2-) Dzeko-Nesyri ile sistem işliyor. Dzeko-Talisca ile işliyor. Ancak Talisca-Nesyri ile işlemiyor. Talisca-Nesyri ikilisinin sonuç vermediği defalarca kanıtlanmasına rağmen derbiye bu forvet hattıyla çıkılması nasıl açıklanabilir? 3-) Kayserili Gökhan, Mert Müldür’e karşı 3 gol birden üretmişti. Mert’i 15 gün sonra tekrar (orijinal rolü olmayan) sol bekte oynatıp aynı bedeli ödemek nasıl açıklanabilir? Ben Mourinho’yu anlamakta güçlük çekiyorum doğrusu." (Hürriyet)
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