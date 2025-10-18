Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yanıt: 'Yanlış yapıyorsun'

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalar yaptı. Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi.

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Ali Bey konuştu. Çok iyi konuştun Ali. Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışarıya vuruyorsun. Vurma. Yanlış yapıyorsun. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun dediysem arkadaşlarım da bunu söylediyse şerefsizim. Bunu bizim aleyhimize söyleyen de şerefsizdir. Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik."

"SATALIM DEDİĞİNİZ HER ŞEYİ BİZ ALDIK"

"Hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik, pencere yoktu hapiste. Hiç şikayetçi olmadım. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Çocuklar ağlamasın diye aday oldum. Çocuklar ağlıyor, benim kızım ağlıyor, ayıp! Bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın."

"Fenerbahçe'nin kötülüğünü ben ister miyim? Bugün konuştuğunuz 'Satalım' dediğiniz her şeyi biz aldık. Her şeyi anlatacağım!"

"Bu maddeleri reddedeceğimi söyledim, kimseye çağrı yapmadım. Murat Bey burada masal anlattı. Kulübün mallarını neden satıyorsunuz? Hepsini biz aldık. Bazılarını kulüp parasıyla, bazılarını cebimizdeki para ile aldık."

"ÜÇ AY SONRA ÇOK DEĞİŞİK KONUŞMA YAPACAĞIM"

"Sadettin Saran Bey ve ekibinden bizim ne kadar borç bıraktığımızı tespit edip açıklamalarını istiyorum. Burası 100 yıllık kulüp, neler gelmiş başına. Tarihi okuyun. Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kaldı, en son da 3 Temmuz'da. Sadece Fenerbahçe'ye değil, Türkiye'ye yapılan operasyonun devamıdır. 3 Temmuz'u anlayın... Arkasından 4-5 sene sonra devleti ortadan kaldırma operasyonunun içinde olduğu süreçtir. İşimize geldiğinde 3 Temmuz diye konuşmayalım. İşi başka noktalara çekmeyelim. Tahir Kıran ile yemek yemişim, 3 Temmuz'a ihanet etmişim, yok ya! Yönetimlerde FETÖ'cüler var, söylemiyorsunuz?"

"Üç ay sonra çok değişik konuşma yapacağım, yeter! Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz."

"FENERBAHÇE'NİN MALINI SATMADIM"

"Ülker ile ne anlaşması yaptınız, gelin açıklayın. Hiçbir şey bilmiyoruz, onay istiyorsunuz. Emlak Konut ile ne anlaşması yaptınız? Oradan kaç para gelecek. İki arsa 150 milyon Euro değerinde 70 milyon Euro gelecek herhalde, bu parayı ne yapacaksınız? Bunları anlatın. Faiz ödüyoruz, rakamları açıklayın. 'Burayı satıp, Bankalar Birliği'ni ödeyeceğiz' deyin. Faiz ödeyeceksiniz, banka müdürü söylüyor. Satın 70 milyon Euro'ya bankayı kapatın. Sonra Ülker arazisine yavaş yavaş bir şeyler yapılır. Böyle anlatırsanız hemen el kaldırırım. Sen bunları benim yanımda öğrendin yani. Yoksa ben neden karşı olayım. Gelin anlatın."

"Ben yetki aldım ama Fenerbahçe'nin malını satmadım, arsa aldım! 200 milyon doların üstünde arsa geliri var. Siz de arsa alın, kulübe bırakalım."

"FENERBAHÇE YARARINAYSA NEDEN KARŞI ÇIKALIM?"

"10 sene uğraştım, üniversite kurdum. Fenerbahçe Üniversitesi hangi şartlarda Medicana'ya verildi? Kim biliyor? Onun için korkuyoruz izin vermeye. İncek kiraya verildi, hangi şartlarda verildi? Anlatın, bilelim. Fenerbahçe yararınaysa neden karşı çıkalım? 8 tane villa vardı, üzerine hikayeler anlattınız. Sattınız. Fenerbahçe'nin bunların satışına ihtiyacı mı vardı? Suadiye'de iki ev vardı, neden sattınız? Bilen var mı? Bu yüzden veto edeceğimi söylüyorum."

"Kafanız almıyor, '1 Milyon Üye' projesini neden yaptık? Bu proje kapsamında Edirne'de inşaat yaptık. Orayı yapmaya talibim. Kayseri'de yarım kalan yerimiz var. Toplayalım parayı aramızda, yapalım. Antalya'da yapılan yerleri derneklere verin, çalışsın. Sapanca'da değeri biçilmiyor. Gerekirse dışarıdan toplanıp gücümüz yettiğince yapalım."

"MALTEPE'YE PARA NEREDEN GELECEK?"

"Sermaye artırımı yapacak mısınız? Söyleyin, bilelim. Anlatın ve biz de izin verelim. Kimse itiraz etmez. Bilinmeyen şekilde karşıyız. 25 Eylül'de borç durumunu ortaya koyun. Yenisiniz ama açıklamazsanız günahı sizin boynunuza kalır. 2018'de bizim bıraktığımız rakamı ve mal varlığını da açıklayın."

"Divan Kurulu'na takım elbise ile gelmenizi rica ediyorum. Yazın geldim, havuzdan çıkmış ve şortla oturuyor. Olmaz bakın burada her şey çekiliyor."

"Maltepe yapılıyor, Ali Bey'in şirketi sanırım. Para nereden gelecek? Ali Bey verecek sanırım (gülerek). Ali Bey verecek misiniz?"