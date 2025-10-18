Ali Koç'tan hisse satışı açıklaması: 'Bu yaygarayı kopartanlar...'

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalar yaptı.

Ali Koç'un Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Sayın Sadettin Saran ve yönetim kurulunu bir kez daha tebrik ediyorum. Bizim şu andan itibaren görevimiz yeni yönetime destek olmak. Artık yeni dönem başladı. Camia olarak yeni yönetimin etrafında kenetlenmeliyiz.

“BU YAYGARAYI KOPARTANLAR HERKESİN MALUMU”

“Seçim günü yönetime izin verilmesi gereken maddelerin ısrarla önemli olduğunu söyledik. Kulübün faaliyetlerin kitleneceğini söyledik. O günün atmosferiyle bunlar geçmedi. Onaylanmazsa neler olacağını Murat Bey anlattı. Hesap bizim kazanmamız üzerindeydi ve kazanmamız halinde bizi kilitlemekti. Bunun ne kadar zararlı olduğunu gördük. Yedi kez onaylandı, sekizinci de reddedildi. Süreç gereksiz yere uzadı. Bunun için lobi yapmak, insanların kafasını karıştırmak Fenerbahçe'ye kötülük yapmaktır.”

“Murat Bey hisse satmama gibi düşüncelerinin olduğunu söyledi. Bizim de böyle bir amacımız olmayacaktı. Sermaye artışı için de bu izinler önemli. 4.8'lik hisse konusu var, sanki ben almışım gibi ve sanki gizli gibi. Citibank ile bu anlaşma yapıldı. Altında art niyet aranmasının amacı nedir? Geçmişte çok daha büyük oranda hisse satıldı ama yaprak kımıldamadı. Banka borçları ve futbolcu maaşları, diğer ihtiyaçlar için bu para kullanıldı. 4.8'i satınca yaygara kopartıldı, bu yaygarayı kopartanlar herkesin malumu.”

“FENERBAH ÇEL İLİKLERİ SORGULANSIN”

“Yeni yönetimin önünü açmalı ve hep birlikte hareket etmeliyiz. Enerjiyi borç yapılanmasına değil, şampiyonluğa harcayalım. İnşallah Sadettin Başkan önderliğinde şampiyonluk yaşayalım. 'Biz şampiyon yapamadık, bizden sonra gelen de yapamasın' gibi bir düşüncede olmayacağımızın teminatını vermek istiyorum. Bu mentalitede olan Fenerbahçeliler kim olursa olsun Fenerbahçelilikleri sorgulansın.”

“Biz köstek değil, destek olacağız. Günün sonunda yönetimler değil, Fenerbahçe kazanır. Yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran ve ekibine vereceğiz. Allah yollarını açık etsin, şansları bol olsun. Başarılı olmaları için etraflarında kenetlenmeliyiz. Bu yıkıcı siyaseti bırakalım. Fenerbahçe'nin bindiği dalı kesmeyelim!”