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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrı: 'Amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak'

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrı: 'Amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak'

4.06.2026 19:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrı: 'Amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak'

Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Aziz Yıldırım, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eski başkan Ali Koç'a ve başkan adayı Hakan Safi'ye seslendi.
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Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim öncesi bir kez daha birleşme çağrısı yaptı.

Aziz Yıldırım bu kez eski başkan Ali Koç'a da mesaj gönderdi. Ayrıca Hakan Safi'ye teklifini yineledi.

ALİ KOÇ VE HAKAN SAFİ'YE ÇAĞRI

Seçim kampanyası için açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Aziz Yıldırım, "Sayın Ali Koç'a da, Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum, gelin birleşin. Burada amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak. Ayrışmak Fenerbahçe'yi kötü günlere götürür" ifadelerini kullandı. 

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