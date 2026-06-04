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Samuel Eto'o 21 yıllık hukuk mücadelesini kazandı!

Samuel Eto'o 21 yıllık hukuk mücadelesini kazandı!

4.06.2026 18:35:00
Güncellenme:
AA
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Samuel Eto'o 21 yıllık hukuk mücadelesini kazandı!

Eski Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, İspanya'da 2005 yılından bu yana devam eden davada haklı bulundu.
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Eski Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, İspanya'da 2005 yılından bu yana devam eden hakkındaki vergi kaçırma iddialarıyla ilgili davayı kazandı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Eto'o'nun 2017 ve 2019 yıllarında iki ayrı mahkeme tarafından kendisine verilen kararlara karşı yaptığı itirazları haklı buldu.

21 YILLIK DAVA

Kamerunlu futbolcu, 2004-2009 yılları arasında Barcelona'da forma giydiği dönemde imaj haklarından elde ettiği önemli geliri, kişisel gelir vergisi beyannamesinde taşınır sermaye geliri olarak vergilendirmesi gerekirken bunu beyan etmediği için yargılanmıştı.

Ulusal Mahkeme, Eto'o'nun İspanya Vergi Dairesine yaklaşık 900 bin Euro ödemesinin ibraz edildiği diğer iki mahkemenin kararlarını iptal etti.

Eto'o 21 yıl süren hukuk mücadelesinde kazansa da, kararın Yüksek Mahkeme'de temyize gitme yolunun açık olduğu belirtildi.

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