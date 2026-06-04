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Fransa Açık'ın tek kadınlar kategorisinde ilk finalist belli oldu!

Fransa Açık'ın tek kadınlar kategorisinde ilk finalist belli oldu!

4.06.2026 18:25:00
Güncellenme:
AA
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Fransa Açık'ın tek kadınlar kategorisinde ilk finalist belli oldu!

Rus raket Mirra Andreeva, Fransa Açık'ın (Roland Garros) yarı finalinde karşılaştığı Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk'u 2-0 mağlup ederek finale yükselen isim oldu.
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rus Mirra Andreeva, finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 12. gününde tek kadınlar yarı final maçı yapıldı.

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KERİYERİNDE BİR İLK

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Andreeva, Ukraynalı Marta Kostyuk'u (15) bir saat 16 dakika süren maçta 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen 19 yaşındaki Andreeva'nın rakibi, Rus Diana Shnaider ile Polonyalı Maja Chwalinska arasındaki maçın galibi olacak.

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