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Aziz Yıldırım'dan başkanlık ve seçim açıklaması!

Aziz Yıldırım'dan başkanlık ve seçim açıklaması!

24.06.2025 20:33:00
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sporx
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Aziz Yıldırım'dan başkanlık ve seçim açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldiği buluşmada önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ataşehir'de genç kongre üyeleriyle buluştu. 400'e yakın genç isim, kulübün geleceğiyle ilgili fikirlerini anlattı.


Aziz Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Biz hepimiz bugün buraya Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapmalıyız, bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın. İki senelik geçiş süreci bambaşka bir konu. Asıl mesele Fenerbahçe'nin tekrar eski günlerine ulaşmak için yapılması gerekenleri konuşmak. Anadolu'da futbol tarihimizde yer alan ancak bugün artık var olmayan bir çok spor kulübü var. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın." dedi.


Yıldırım, "Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Ben Fenerbahçe için hepinizin taşın altına elinizi sokmanızı istiyorum." sözlerini sarf etti.


Aziz Yıldırım, son olarak, "Gençler bir araya gelmeli ve ortaya vizyon koymalı. Fenerbahçe için yapılması gerekenleri hayata geçirmeli. Beni bırakın. Benimle oynarsanız, bir gün çıkarım bütün kamuoyunun önünde 'Yokum' derim, bütün umutlarınız kaybolur. Benim üzerimden, Fenerbahçe başkanlığı veya seçimi yürütmeyin. İstemiyorum ve lütfen, rica ediyorum siz Fenerbahçe'ye sahip çıkın." diye konuştu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #aziz yıldırım

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