Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken seçim hamlesi: İki isim için harekete geçti

7.05.2026 18:30:00
Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım'ın Barış Göktürk'ün listesinde yer alan iki isim için harekete geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe camiası başkanlık seçimi için geri sayıma geçti. Adaylardan Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine seçimden çekilirken Hakan Safi ise adaylığının devam ettiğini duyurdu. Şu an için Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım ve Hakan Safi resmi olarak talip olan isimler.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Aziz Yıldırım, Barış Göktürk'ün listesinde yer alan 2 isim için harekete geçti.

Yıldırım'ın sarı-lacivertlilerin eski yöneticileri olan Selahattin Baki ve Ozan Balaban'ı listesine dahil etmek istediği aktarıldı. Henüz son durum netleşmese de tarafların kısa süre içerisinde görüşmesi bekleniyor.

