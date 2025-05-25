Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aziz Yıldırım'dan EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Aziz Yıldırım'dan EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

25.05.2025 22:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Aziz Yıldırım'dan EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğu sebebiyle tebrik mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2. kez EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde: 

"Dünyanın en güzel takımı” ünvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa’nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır.

Bu büyük başarıya ulaşma yolunda, Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu başarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

İlgili Konular: #fenerbahçe #aziz yıldırım #euroleague

İlgili Haberler

Seri başı ihtimali son dakikada kayboldu... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Seri başı ihtimali son dakikada kayboldu... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Austria Wien, sahasında ağırladığı Blau-Weiss Linz ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla ligi ikinci bitiren Salzburg Şampiyonlar Ligi elemesine katıldı. Bu durum, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda seri başı olma ihtimalini ortadan kaldırdı.
Hatayspor maçında 6 eksik: Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı!
Hatayspor maçında 6 eksik: Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı! Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosunda 6 futbolcu yer almadı.
Euroleague finalinde Monaco'yu devirdik: Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
Euroleague finalinde Monaco'yu devirdik: Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe! Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.