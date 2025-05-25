Euroleague finalinde Monaco'yu devirdik: Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Final karşılaşmasına iki takım da sert savunmalarla başladı. Dış şutlarda etkili olan Monaco, Mike James'in üst üste sayılarıyla ilk 4 dakikayı 13-4 önde geçti. Melli, Badlwin ve Tarık Biberovic'in oyuna girmesiyle daha iyi oynayan sarı-lacivertliler, çeyrek sonunda farkı 2'ye indirdi: 20-18.

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğin başında Baldwin'in 3 sayılık basketiyle 21-20 öne geçti. Diallo'nun basketleriyle 7-0'lık seri yakalayarak 14. dakikada 27-21'lik üstünlük kuran Monaco, Fenerbahçe'ye mola aldırdı. Diallo'nun 3 sayılık basketiyle 16. dakikada farkı 9'a (32-23) çıkaran Monaco karşısında 7-0'lık seri bulan sarı-lacivertliler, devrenin bitimine 46 saniye kala Birch'in basketiyle farkı 2'ye çekti: 32-30. Devre sonunda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, Hall'ın basketleriyle soyunma odasına 35-33 üstün gitti. Fenerbahçe Beko, son 4 dakikada 12-1'lik seri yakalayarak öne geçti.

Üçüncü çeyrekte hücum ribaundlarında etkili olan ve çok fazla serbest atış çizgisine giden Monaco, 26. dakikada Mike James'in sayılarıyla tekrar skor üstünlüğünü ele geçirdi: 43-42. Baldwin'in üst üste basketleriyle 27. dakikada 48-43'lük üstünlük yakalayan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 54-51 önde girdi.

Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Sert savunmasıyla adeta potayı rakibine göstermeyen Fenerbahçe Beko, 8-0'lık seriyle 33. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 51-62. Mike James ve Strazel ile maça ortak olmaya çalışan Monaco, bitime 2 dakika kala farkı 5'e indirdi: 64-69. Son bölümde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, maçı 81-70 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Salon: Etihad Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Monaco: Strazel 13, James 17, Blossomgame 5, Diallo 19, Theis 12, Okobo, Loyd 3, Jaiteh 1, Calathes

Fenerbahçe Beko: Hall 13, Guduric 19, Colson, Hayes-Davis 23, Birch 2, Melli 5, Tarık Biberovic 3, Baldwin 13, McCollum 3, Sertaç Şanlı, Pierre

1. Periyot: 20-18

Devre: 33-35

3. Periyot: 51-54

Oyundan diskalifiye edilen: 37.31 Baldwin (Fenerbahçe Beko)

Beş faulle oyundan çıkan: 36.46 Diallo (Monaco)



