Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı: 'Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım'

8.05.2026 18:19:00
Cumhuriyet Spor
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe derneklerine ve taraftarlara çağrıda bulundu. Yıldırım açıklamasında, "Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım" dedi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine adaylığını koyan Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı geldi.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"Değerli Fenerbahçeliler, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptım. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Büyük mücadeleleri birlikte verdik. Birçok engeli birlikte aştık. Fenerbahçe düşmanlarıyla birlikte mücadele ettik. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, bütün ömrümü Fenerbahçe’ye verdim. Fenerbahçe’yi her şeyden çok sevdim ve her şeyden çok Fenerbahçe için mücadele ettim.

Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk, tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var.

Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim. Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum."

Aday olduğunu duyurmuştu... Aziz Yıldırım'ın teknik direktör ve futbol direktörü tercihi belli oldu
Aday olduğunu duyurmuştu... Aziz Yıldırım'ın teknik direktör ve futbol direktörü tercihi belli oldu Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Aziz Yıldırım'ın, seçilmesi halinde teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edildi. Yıldırım'ın ayrıca kendi döneminde idari menajer olarak görev yapan Hasan Çetinkaya'ya da yeniden görev vermesi beklendiği öne sürüldü.
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken seçim hamlesi: İki isim için harekete geçti
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken seçim hamlesi: İki isim için harekete geçti Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım'ın Barış Göktürk'ün listesinde yer alan iki isim için harekete geçtiği iddia edildi.
Aziz Yıldırım paylaşımına yorum yapmıştı: Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için yeni açıklama
Aziz Yıldırım paylaşımına yorum yapmıştı: Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için yeni açıklama Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, sarı lacivertlilerdeki başkanlık seçimi için açıklama yaptı. Brezilyalı eski oyuncu, yanlış anlaşıldığını ifade etti.