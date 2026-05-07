Aziz Yıldırım kongreye gireceğini duyurdu: ‘Yıldırım’ aday

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimde kulübün efsane ismi Aziz Yıldırım başkan adayı olduğunu açıkladı. Yıldırım, “Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım” dedi. Aziz Yıldırım, “Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe’min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim: Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe’de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe’nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım” ifadelerini kullandı.

HOCA ADAYI KOCAMAN

Aziz Yıldırım’ın başkanlığa seçilmesi halinde teknik direktörlüğe Aykut Kocaman’ı getireceği öğrenildi. Yıldırım’ın yönetim listesinde yer alacak 4 isim de netleşti. Efsane başkanın, geçmişte beraber çalıştığı Nihat Özbağı ve Mahmut Uslu’nun yanı sıra eski milli basketbolcu Ömer Onan ile Önder Fırat’ı yönetimine yazdığı bildirildi.

HAKAN SAFİ: SEÇİME GİRECEĞİM

Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına diğer başkan adayı Hakan Safi’den olumsuz yanıt geldi. Safi, “Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu vurguluyorum. Karşımızda kim olursa olsun ben tek başıma seçime gireceğim. Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil” dedi.

BARIŞ GÖKTÜRK ÇEKİLDİ

Fenerbahçe’de başkan adayı Barış Göktürk, Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına olumlu yanıt verip “Fenerbahçe’mizin tek vücut olması ve sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır” diyerek seçime girmeyeceğini duyurdu.