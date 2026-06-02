Aziz Yıldırım, ‘Şampiyon olacağız’ dedi: ‘Yeter artık’

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçime yaklaşılırken başkan adaylarından Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Çocuklardan başlayarak, hiçbirimiz gözyaşı dökmeyeceğiz. Yeter artık” dedi.

Yıldırım, “100. yılda olduğu gibi bütün branşlarda 120. yılda da başarıyı sağlayacağız. Teknik heyete tam karar vermedik. Oturacağız konuşacağız. Yalnız geçmişte Fenerbahçe’ye hizmet etmiş Kuyt, Volkan, Dzeko gibi oyuncuların da bu yönetim kadrosu içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Çünkü ‘Fenerbahçe ruhu’ diyoruz. Bu ruh Samandıra’dır” diye konuştu.

Aziz Yıldırım, “Statta bütün tribünler birleşecek ‘Ben ondanım şundanım’ yok. Yoksa tribünlere çıkarım. O kadar kararlıyım. Hepimizin Fenerbahçe’ye borcu var, hepimiz bu borcu ödemeliyiz. Birlik ve beraber olma şartını sağlayacağız. Bundan sonra bu gidişat durmazsa bu çok kötü yıllara gider. O zaman hepimiz daha çok üzülürüz” ifadelerini kullandı.

SAFİ’DEN SERT SÖZLER

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, rakibi Aziz Yıldırım’a tepki gösterip, “2018’de şampiyon olduk mu? 2017’de olduk mu? 2016’da olduk mu? 2015’te olduk mu? Rakibime buradan söylüyorum. Sen zaten son 4 sene bu işleri beceremedin! Şimdi çıkıyorsun karşımıza, diyorsunuz ki ‘Tecrübe, tecrübe..’ 4’te 0 yaptın” dedi. Safi, Yıldırım’a yönelik sözlerine şöyle devam etti:

“Değerli rakibimiz daha yeni öğrenmiş. Kerem Aktürkoğlu’nun bütün maaşını bu kardeşiniz karşılıyor, bonservisini kulübümüz karşılıyor. Bunu değerli rakibimizin yeni öğrenmesi ayrı bir keyif veriyor açıkçası. Biz bu işi yapalı 1 sene geçti. Diyorsunuz ya ‘Benim yönetimde 5 tane Hakan Safi var’ diye. Gördünüz mü 5 tane Hakan Safi’yi? Var mı arkadaşlar? Varsa buyursun yapsın! Hodri meydan! Bu iş lafla olmuyor. Bir Kerem Aktürkoğlu daha kazanalım.”