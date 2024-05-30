Aziz Yıldırım söz verdi! 'Şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim!'
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, üyelerle bir araya geldi. Yıldırım Başkanlık seçimi ve adaylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 'Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!' dedi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, üyelerle bir araya geldi. Yıldırım, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...
"Karşı taraf cuma gününe kadar hoca ve 2 oyuncu açıklamaya çalışıyor. Gördünüz mü Aziz Yıldırım ne büyük adammış ya? Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!
İki kale arkasına üçüncü kat çıkılacak, önümüzdeki sene kapasite 60 bin olacak. Çatı 3 metre yükseltilecek, stadın dışı karbonla kaplanacak ve akustik iyileştirilecek. Alman bir firmayla anlaşma yapıldı.
Ben kavga etmeyeceğim bunu bilin. O iyi bir aile çocuğu bizim söylediklerimizi kaldıramaz ondan hiç girmeyelim. Ali Bey çaresiz, o Fenerbahçe için varolan bir insan değil, o kendisi için var. Yeni gelen arkadaşlarla 3 ayda kavga eder yanındakiler doğruyu söylediğinde onlarla kavga eder. Spor kulübü olmak dışında her şeyle uğraşıyoruz. Ey Fenerbahçeliler, 4 yılda beni gönderdiniz şimdi sıra onda!
Bunlar, menajerlerine Mourinho’ya gidip ‘Aziz Yıldırım enkaz bıraktı’ dedirtmişler. Konuşuyorduk… Adamın önünde tesisler açıktı, sordum ‘Bunları kim yaptı biliyor musun?’ dedim."
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!
- Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşamını yitirdi
- Bayraktar'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davada yeni gelişme!
- 'Hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'
- 3 çocuğunu öldürdü!
- Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
- Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalardan yeni karar!
- Soruşturma başlatıldı, yetkisi sonlandırıldı
- Kriz varsa restoran ve kafeleri kim dolduruyor?
- 'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor?