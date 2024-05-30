Aziz Yıldırım söz verdi! 'Şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim!'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, üyelerle bir araya geldi. Yıldırım Başkanlık seçimi ve adaylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 'Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 17:54
Aziz Yıldırım söz verdi! 'Şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim!'
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, üyelerle bir araya geldi. Yıldırım, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...

"Karşı taraf cuma gününe kadar hoca ve 2 oyuncu açıklamaya çalışıyor. Gördünüz mü Aziz Yıldırım ne büyük adammış ya?  Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!

İki kale arkasına üçüncü kat çıkılacak, önümüzdeki sene kapasite 60 bin olacak. Çatı 3 metre yükseltilecek, stadın dışı karbonla kaplanacak ve akustik iyileştirilecek. Alman bir firmayla anlaşma yapıldı.

Ben kavga etmeyeceğim bunu bilin. O iyi bir aile çocuğu bizim söylediklerimizi kaldıramaz ondan hiç girmeyelim. Ali Bey çaresiz, o Fenerbahçe için varolan bir insan değil, o kendisi için var. Yeni gelen arkadaşlarla 3 ayda kavga eder yanındakiler doğruyu söylediğinde onlarla kavga eder. Spor kulübü olmak dışında her şeyle uğraşıyoruz. Ey Fenerbahçeliler, 4 yılda beni gönderdiniz şimdi sıra onda!

Bunlar, menajerlerine Mourinho’ya gidip ‘Aziz Yıldırım enkaz bıraktı’ dedirtmişler. Konuşuyorduk… Adamın önünde tesisler açıktı, sordum ‘Bunları kim yaptı biliyor musun?’ dedim."


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