Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Beykoz'da sarı-lacivertli kulübün genç kongre üyeleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, genç üyelerden başkan adaylığı talebi geldi.

Fanatik'in haberine göre, gençlerin adaylık çağrısına yanıt veren Yıldırım, başkanlık için kısa vadeli bir planı olmadığını ifade etti. Yıldırım, "Bildiğiniz gibi ben açıklamamı mayıs ayının sonunda yaptım. Bu aşamada benden bir şey beklemeyin. Siz gençler olarak öne çıkmalısınız. Organize olun, örgütlenin. Fenerbahçe'ye gençler olarak sahip çıkın. İmza toplamak sizin hakkınız" dedi.

Teveccüh olması durumunda geri dönebileceğini belirten deneyimli başkan, "Benim gelmem önemli değil. Teveccüh olursa gelirim ama bu kısa süreli olur. Pansuman yapar giderim" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın bu sözleri, camiada yeniden başkanlık ihtimalinin tamamen kapalı olmadığını gösterdi.