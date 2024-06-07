Aziz Yıldırım: 'Yenilendim, sıfır kilometre geldim!'

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:32

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:32

Başkanlık için tekrar aday olan Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, pazar günkü 2024 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi, Oğuzhan Uğur’un sunduğu GAİN’in “Mevzular Açık Mikrofon” programına konuk oldu.

Başkanlık seçiminde Ali Koç’la yarışacak olan Yıldırım, statla ilgili projelerinden futbola karışan şiddete, Acun Ilıcalı polemiğinden Fenerbahçe camiasındaki ayrışmaya; izleyicilerin sorduğu tüm soruları samimiyetle yanıtladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 20 yıl başkanlığını yapan Aziz Yıldırım, 6 yıllık aranın ardından tekrar başkanlık yarışında… Yıldırım katıldığı prgoramda Ali Koç’u kastederek “Kongrede birbirimizi incitmememiz, birbirimiz hakkında konuşurken dikkatli olmamız lazım. Buna dikkat ederlerse o zaman kazananın biz de elini kaldırırız” diyen Yıldırım, vaatleri sorulduğunda ise “Şampiyon olmaya geliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi gidecek. Merkez Hakem Komitesi gidecek. Hakemler Fenerbahçe’nin menfaatine dokunmayacak hale getireceğiz. (Fenerbahçe’yi) 1 sene şampiyon yapamazsak ayrılırız, kongreye gideriz” diye konuştu.

‘Taraftar baskısı yoktu’

José Mourinho’dan eski teknik direktörlere, kulübün borçlarından stat kapasitesini arttırmaya yönelik projelerine, Acun Ilıcalı polemiğinden futbola karışan şiddete; pek çok konuda soru alan Yıldırım, “Camiamız çok ayrıştı. Başkan seçildiğiniz takdirde camiada birlik beraberliği sağlamak için bir düşünceniz olacak mı? Böyle bir düşünceniz varsa bundan önce neden uygulamadınız” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Benim zamanımda ayrışma yoktu. 2018’de televizyonlardan ‘Maça gitmeyin, bilet almayın, şöyle yapmayın, böyle yapmayın’ diye çağrılar yapılıyordu. Biz Galatasaray’la oynadığımızda 0-0 kaldık; o maçta bizim en az 2-3 penaltımız verilmedi. Ama seyirci baskısı, taraftar baskısı yoktu. Hepsi maç seyretmeye gelmişti. O baskıyı kursaydık daha önceki yıllardaki gibi şampiyon olacaktık. Ayrışma son 1 yılda oldu. Eksiğimiz, lider. Liderle beraber Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbol takımının şampiyon olması gerekir. Şampiyonlukla beraber herkes kucaklaşır, bir araya geliriz. Onu 1 yıl içerisinde çözeriz.”

‘Başkanlık ayrı bir konu, liderlik ayrı bir konu’

Aziz Yıldırım, bir başka taraftarın “Son 6 senede 100’e yakın futbolcu transfer edilmiş, futbol dünyasında ciddi bir rekor. Öyle futbolcular geldi geçti ki milyon dolarlar harcandı ve biz bu futbolcuları sahada göremedik. Yıldız isim transfer edilmemesin sebebi sizce altı yıldır izlenen yanlış transfer politikaları mı yoksa mali tablodan mı kaynaklı” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Mali tablodan kaynaklı olamaz. Geçen sene Dzeko’yu aldılar, Cengiz’i (Ünder) aldılar. Cengiz’in sadece bonservisine 15 milyon euro ödediler. Para yoktu, nasıl ödediler! Mourinho’ya 10.5 milyon euro vermişler; bir şey değil 10.5 milyon euro; dünya yıldızı bir teknik direktör! Demek ki daha önce de alabilirdiniz. Gelip oynamadan giden oyuncular oldu, onlara ödemeler yapıldı. Yanlış politikalarla… Başkanlık ayrı bir konu, liderlik ayrı bir konu. Herkes başkan olabilir ama lider olamaz. Lider olmadıkları için de bu yanlışlıkları yaptılar.”

Başkanlığa hazır olduğunu “Yenilendim, sıfır kilometre geldim” sözleriyle ifade eden Yıldırım, ilerleyen dönemde yönetimde daha fazla kadın yönetici olmasını istediğini de ekledi.

Sunucu Oğuzhan Uğur programın kapanış konuşmasında “Bugünkü program için ‘Siyasetten bile gergin geçer’ diyenler olmuştu. Çok tatlı, çok naif; merak edilen tüm soruların cevaplandığı bir program oldu” yorumunda bulundu.