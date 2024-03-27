Aziz Yıldırım'dan 2 Nisan açıklaması! 'Toplantının amacı nedir?'

Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da yapılacak Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresine katılmama kararı aldı. Fenerbahçe'nin eski başkanı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 21:57
Aziz Yıldırım'dan 2 Nisan açıklaması! 'Toplantının amacı nedir?'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Kulübü, ligden çekilme konusu başta olmak üzere birçok konunun görüşüleceği olağanüstü kongrede üyelerle bir araya gelecek.

Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da yapılacak Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresine katılmama kararı aldığını açıkladı.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Aziz Yıldırım, "Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar, Ben dahil 8 isim veriyorlar. 'Bunları sen çağır' diyorlar. 2 Nisan'da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz." ifadelerini kullandı.

"KİM ŞAMPİYON YAPMAK İSTEMİYOR"

Ali Koç'un "Benim başkanlık dönemimde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözleriyle ilgili Aziz Yıldırım, "Benim merak ettiğim şu; Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Biz, adını koyduk. FETÖ dedik. Devlet ile FETÖ'yü ayırdık. Bütün camia FETÖ'ye karşı mücadele ettik. Düşmanın adını koyun. Düşman belli değilken 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek, o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur." açıklamasını yaptı.


aziz yıldırım haberleri Ali Koç haberleri fenerbahçe haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı: Bakan Koca’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı: Bakan Koca’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları, 5 hastaya yeni bir şans veriyor

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları, 5 hastaya yeni bir şans veriyor
Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Gürültü çıkaracak ve...'

Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Gürültü çıkaracak ve...'
Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci imaj değiştirdi!

Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci imaj değiştirdi!
Ali Koç'tan flaş Süper Lig açıklaması: 'Çekilmek için onay aldık'

Ali Koç'tan flaş Süper Lig açıklaması: 'Çekilmek için onay aldık'
Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti
En merhametli 4 burç: Kimseyle düşma olamaz, herkese iyilik yaparlar...

En merhametli 4 burç: Kimseyle düşma olamaz, herkese iyilik yaparlar...
‘Swinger’dan sonra bu konuya da değindi… Esra Ezmeci’den ‘eş değiştirme’ tepkisi!

‘Swinger’dan sonra bu konuya da değindi… Esra Ezmeci’den ‘eş değiştirme’ tepkisi!