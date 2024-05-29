Aziz Yıldırım'dan Anıtkabir'e ziyaret
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olan eski kulüp başkanlarından Aziz Yıldırım ve beraberindeki yönetim kurulu listesindek isimler, Ankara programları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aziz Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Yıldırım, Anıtkabir'de kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
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