Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a Jose Mourinho tepkisi

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho için bir kez daha konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 20:53
Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a Jose Mourinho tepkisi
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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Beşiktaş Kulübü'nün "Görüşüyoruz, anlaşmaya yakınız" diye açıklama yaptığı Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

Portekizli teknik adamla ilgili Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine Aziz Yıldırım "Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon € veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar!" dedi.

Açıklamalarına devam eden Aziz Yıldırım "Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyon euro diyormuş, üstüne 5 de ben veriyim 12'ye anlaşsınlar. Ben rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. İstanbul2a reklam filmi için çekimlere geldi. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar." ifadelerini kullandı.


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