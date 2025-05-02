Aziz Yıldırım'dan gece yarısı açıklama! 'Etkileşim almak uğruna...'
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım basında çıkan iddiaları yalanladı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yıldırımi yaptığı açıklamada, basında çıkan iddiaları yalanladı.
Yıldırım, "Bugün sosyal medyada, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağıma dair bir takım paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgiler doğru değildir. Benim şu an için bir açıklama planım bulunmamaktadır. Bu tip asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini ve etkileşim almak uğruna ismimin kullanılmamasını kamuoyundan rica ederim" açıklamasını yayınladı.
Etiketler: #aziz yıldırım #fenerbahçe #Ali Koç
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