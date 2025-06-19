Fenerbahçe'nin Faslı yıldız Azzedine Ounahi için temasta olduğu öğrenildi. Peki, Azzedine Ounahi kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Azzedine Ounahi hangi takımlarda oynadı?





AZZEDINE OUNAHI KİMDİR?

Azzedine Ounahi, 19 Nisan 2000 yılında dünyaya geldi. Ounahi, daha önce 20 yaş altı seviyesinde ülkenin genç takımlarında forma giydikten sonra 2022'de uluslararası ilk maçına çıktı.

AZZEDINE OUNAHI'NİN KARİYERİ

Raja CA ve Mohammed VI Academy'nin eski oyuncusu olan Ounahi, 2018'de RC Strasbourg'a katıldı. 14 Temmuz 2021'de Ligue 1 kulübü Angers, Ounahi'nin dört yıllık bir anlaşmayla transfer edildiğini duyurdu. Profesyonel kariyerine 15 Ağustos 2021'de Lyon'a karşı kulübün 3-0'lık lig galibiyetinde bir gol atarak başladı. Fas formasıyla 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği çığır açıcı performans sayesinde Avrupa'daki birçok üst düzey kulübün ilgisini çektikten sonra, 29 Ocak 2023'te Ounahi, resmi olarak Ligue 1 ekibi Marsilya'ya tahmini 8 milyon avro artı ekstralar karşılığında transfer oldu ve Haziran 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. 4 Eylül 2024'te Ounahi, satın alma opsiyonuyla birlikte ilk sezonluk kiralık sözleşmeyle Yunan kulübü Panathinaikos'a katıldı.