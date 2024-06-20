Babasından Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Durgunluğu formsuzluğuna bağlandı ama...'

A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktükoğlu'nun babası Ömer Aktürkoğlu, basın mensuplarına konuştu. Baba Aktürkoğlu, Kerem'in performansına ilişkin, "Çok sevinçliyiz. Öncelikle takımımızın galip gelmesi her şeyden önemli. Oğlumun gol atması da bizim için ayrı bir önem taşıyor çünkü bu gole ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 10:16
Babasından Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Durgunluğu formsuzluğuna bağlandı ama...'
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Milli takımın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta 90+7'de 3. golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun babası Ömer Aktürkoğlu, Sabah'a açıklamalarda bulundu.

Kerem'in babası Ömer Aktürkoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok sevinçliyiz. Öncelikle takımımızın galip gelmesi her şeyden önemli. Oğlumun gol atması da bizim için ayrı bir önem taşıyor çünkü bu gole ihtiyacı vardı."

"YÜZDE YÜZ ÇEYREK FİNALE ÇIKARIZ"

Aktürkoğlu, "Gruptan çıkar mıyız?" sorusuna ise net bir yanıt verdi:

"Gruptan çıkacağımıza eminim. Hatta %100 derim. Dahası da var, ben çeyrek finale çıkacağımıza da %100 oran veriyorum. Çünkü biz çok iyi bir takımız."

"DURGUNLUĞU FORMSUZLUĞUNA BAĞLANDI AMA..."

"Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası biraz keyifsizmiş gibi bir durum oluşmuştu" diye bu noktaya değinildiğinde ise Baba Aktürkoğlu şans faktörünün altını çizip devam etti:

"Evet sanki oğluma karşı öyle bir hava oluşturuldu. Son günlerdeki durgunluğu, formsuzluğuna bağlandı ama ben formsuz olduğunu düşünmüyorum. Sadece biraz şanssızdı, inşallah bundan sonra daha iyi olacak."  


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