Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a veda etti!
Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı kulübe veda etti.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü kulübe ve taraftarlara veda etti.
Gomis yaptığı açıklamada, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım. Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Gomis, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 3 de asist yaptı.
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