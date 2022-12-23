Bafetimbi Gomis: 'Gol atmak için buradayım'
Bafetimbi Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Gomis, 'Gol atmak için Galatasaray'dayım. Kerem iyi bir orta yaptı, takım olarak bakmak lazım' dedi.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a galibiyet golünü getiren Gomis maç sonu değerlendirmesinde, "Çok mutluyuz, kazandık. Bir sonraki maça hazırlanacağız. Milli takımda çok fazla oyuncumuz vardı, onlar döndü. Şimdi önümüzde bakacağız." ifadelerini kullandı.
Son dakika golleriyle nam salan ve Keçiören karşısında da galibiyeti getirmesiyle ilgili soru üzerine Gomis, "Gol atmak için Galatasaray'dayım. Kerem iyi bir orta yaptı, takım olarak bakmak lazım." sözlerini kullandı.
İstanbulspor maçında hangi forvetin sahada olacağına yönelik soruya ise, "Üç tane iyi forvetimiz var. Hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz. İstanbulspor maçında kimin oynayacağını göreceğiz." diyerek açıklamalarını noktaladı.
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