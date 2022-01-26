Bafetimbi Gomis için Galatasaray'a yeni rakip
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın ilgilendiklerini söylediği Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis ile bir başka süper lig takımının da ilgilendiği öne sürüldü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Lig kadrosunu yetiştirebilmek için transferde hızlı adımlar atmaya çabalarken bir Süper Lig kulübünün daha Bafetimbi Gomis ile ilgilendiği iddia edildi.
Ajansspor’un haberine göre, forvet oyuncusu transfer etmek isteyen Antalyaspor, Bafetimbi Gomis ile temasa geçti.
Galatasaray ile Süper Lig’de gol krallığı yaşayan Fransız oyuncunun ise kırmızı-beyazlılardan düşünmek için süre istediği öne sürüldü.
KULÜBÜNDEN AYRILIYOR
Süper Lig'in 2017/18 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 29 kez rakip ağları sarsarak gol kralı olan ve şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis, akabinde 6 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.
Kariyerine üç buçuk sezondur Al Hilal'da devam eden tecrübeli forvet, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübüyle yollarını ayırdığını duyurdu.
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