Al Hilal'dan ayrılan Bafetimbi Gomis için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası
Galatasaray'ın eski golcüsü 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis, Al-Hilal'dan ayrıldığı açıkladı. Fransız golcü oyuncu sarı-kırmızılılardan ayrılıp Suudi Arabistan'a gitmişti.
Süper Lig'in 2017/18 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 29 kez rakip ağları sarsarak gol kralı olan ve şampiyonluk yaşayan Bafetimbi Gomis, akabinde 6 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.
Kariyerine üç buçuk sezondur Al Hilal'da devam eden tecrübeli forvet, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübüyle yollarını ayırdığını duyurdu.
Fransız basını, Al Hilal'de çıktığı 150 maçta 108 gol atıp 18 de asist yapan Gomis'e Türkiye ve Katar'dan ilgi olduğunu öne sürdü.
Fransız basınında yer alan habere göre; Al Hilal'den ayrılan Gomis için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi.
Özellikle sarı-lacivertlilerin gol sorununu çözmek için bu hamlede çok ciddi olduğu öğrenilirken, Galatasaray'ın da masada olduğu aktarıldı.
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