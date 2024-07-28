‘Bağımsız futbol istiyoruz’
Ali Koç, TFF seçimlerine değinerek, “Bir ittifak ve isyan edenler kazandı” dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF seçimlerine değinerek, “Bir ittifak ve isyan edenler kazandı” dedi. Sarı-Lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Koç, “Yıllar sonra o malum unsurları içerisinde bulundurmayan bir federasyon geldi. F.Bahçe ilişkileri nasıl olur, bilemem. Bu saatten sonra söylemler değil, eylemler önemli. Sayın başkan ile yönetimi, arzuladığı ve yapacaklarını ifade ettiği gerçekten o adil iklimi sağlayabilirlerse bunun en büyük destekçisi F.Bahçe olur ama gidenlerin sağlayamayacağı kesindi. Bu federasyona malum kulübü ittirecek de diyemeyiz ama gidenlerin ittireceği yüzde 100 kesindi” ifadelerini kullandı. Ali Koç, “Biz özgür ve bağımsız futbol istiyoruz. Sahadaki rekabette siyasetin eli olmaması istiyoruz” dedi.
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