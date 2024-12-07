Bahçelievler Bld.Spor, deplasmanda Aydın'ı rahat geçti

Bahçelievler Bld.Spor, Aydın Büyükşehir Bld.Spor'a set vermeden kazandı.

Bahçelievler Bld.Spor, deplasmanda Aydın'ı rahat geçti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 18:15

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Cerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Merve Nur Öztürk, Johnson, Seher Aksoy)

Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Inneh, Buse Ünal, Shemanova, Ceren Nur Domaç, Czyrnianska (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Merve Tanyel, Baird)

Setler: 23-25, 23-25, 21-25

Süre: 104 dakika (37, 35, 32)


Etiketler: #Aydın Büyükşehir Belediyespor #Bahçelievler Belediyespor #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi
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