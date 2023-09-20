Bahçeşehir, Bursa'yı 4 farkla yendi
Bahçeşehir Koleji, Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 82-78 mağlup etti.
Bursa'da 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 82-78 yendi.
TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçında, Bursaspor İnfo Yatırım ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
İlk çeyreği 15-15 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın ilk devresini, Bahçeşehir Koleji 45-32 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 60-50 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda rakibine geri dönüş izni vermeyen Bahçeşehir Koleji, maçı 82-78 kazandı.
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