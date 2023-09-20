Bahçeşehir, Bursa'yı 4 farkla yendi

Bahçeşehir Koleji, Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Bursaspor İnfo Yatırım'ı 82-78 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 20:46
Bahçeşehir, Bursa'yı 4 farkla yendi
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Bursa'da 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 82-78 yendi.

TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçında, Bursaspor İnfo Yatırım ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

İlk çeyreği 15-15 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın ilk devresini, Bahçeşehir Koleji 45-32 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 60-50 üstün girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda rakibine geri dönüş izni vermeyen Bahçeşehir Koleji, maçı 82-78 kazandı.


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Bahçeşehir Koleji Bursaspor İnfo Yatırım Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

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