Bahçeşehir Koleji, Almanya deplasmanında galip
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 85-81 mağlup etti.
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını 85-81 yendi.
Grup liderliğini ve çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla 14. galibiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Igor Dragojevic (Karadağ), Nick van den Broeck (Belçika)
Bahçeşehir Koleji: Smith 15, Şehmus Hazer 9, Odiase 22, Cavanaugh 7, Bouteille 14, Furkan Haltalı 3, Furkan Korkmaz 5, Kenan Sipahi 7, Göktuğ Baş 3
Ratiopharm Ulm: Santos 2, Jessup 17, Essengue 13, Jallow 9, Saraf 9, Weidemann 18, Plummer 2, Roby 11, Bretzel, Herkenhoff, Jensen
1. Periyot: 24-23
Devre: 44-34
3. Periyot: 63-55
Etiketler: #BKT Avrupa Kupası #Bahçeşehir Koleji #Ratiopharm Ulm
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