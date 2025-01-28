Bahçeşehir Koleji, Almanya deplasmanında galip

Yayınlanma: 28.01.2025 - 21:46

Güncelleme: 28.01.2025 - 21:46

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını 85-81 yendi.

Grup liderliğini ve çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla 14. galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Igor Dragojevic (Karadağ), Nick van den Broeck (Belçika)

Bahçeşehir Koleji: Smith 15, Şehmus Hazer 9, Odiase 22, Cavanaugh 7, Bouteille 14, Furkan Haltalı 3, Furkan Korkmaz 5, Kenan Sipahi 7, Göktuğ Baş 3

Ratiopharm Ulm: Santos 2, Jessup 17, Essengue 13, Jallow 9, Saraf 9, Weidemann 18, Plummer 2, Roby 11, Bretzel, Herkenhoff, Jensen

1. Periyot: 24-23

Devre: 44-34

3. Periyot: 63-55