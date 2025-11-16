Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes'i deplasmanda devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 78-75 kazandı.

Bahçeşehir'de Malachi Flynn 23 sayı 6 asistle yıldızlaşarak galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te 25 sayı atan Jordan Loyd ve 22 sayı atan Ercan Osmani, mağlubiyete engel olamadı.

8 MAÇTA 7 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı ve puanı 14 oldu. Bahçeşehir Koleji ise 7. galibiyetini alarak puanını 15'e çıkardı.

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ deplasmanına gidecek. Bahçeşehir Koleji ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Halil Erkoç

Anadolu Efes: Loyd 25, Cordinier 4, Şehmus Hazer 14, Ercan Osmani 22, Dessert, Weiler-Babb 5, Smits 3, Swider, David Mutaf, Erkan Yılmaz, Jones 2

Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, İsmet Akpınar, Homesley 14, Cavanaugh 14, Williams 14, Koprivica 3, Mitchell 5, Kenan Sipahi 5, Hale

1. Periyot: 22-15

Devre: 40-41

3. Periyot: 58-58

Beş faulle çıkan: 39.54 Weiler-Babb (Anadolu Efes)