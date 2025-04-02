Bahçeşehir Koleji Avrupa'ya veda etti!

BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü ve son maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Gran Canaria'a 72-76 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji Avrupa'ya veda etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 22:15

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü ve son maçında Bahçeşehir Koleji ile İspanya'nın Dreamland Gran Canaria, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Bahçeşehir, rakibine 72-76 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Bahçeşehir, seride 2-1 geriye düştü ve turnuvaya veda etti.


Etiketler: #BKT Avrupa Kupası #Bahçeşehir Koleji #Gran Canaria
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