Bahçeşehir Koleji, Daçka'yı 4 sayı farkla geçti!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 23:24

Güncelleme: 21.03.2025 - 23:24

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta açılış maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 88-84 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini elde ederken Darüşşafaka Lassa ise 15. kez kaybetti.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi

Darüşşafaka Lassa: Appleby 12, Moore 24, Tinkle 17, Gach 6, Ege Demir 3, Enes Berkay Taşkıran 3, Muhaymin Mustafa 5, Brajkovic 14, Tolga Kay, Pecarski

Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 8, Odiase 19, Cavanaugh 7, Bouteille 7, Massinburg 6, Simonovic 8, Ponitka 3, Furkan Korkmaz 16, Kenan Sipahi 3, Furkan Haltalı

1. Periyot: 26-24

Devre: 43-40

3. Periyot: 63-61

5 faulle çıkan: Dk. 39.57 Moore (Darüşşafaka Lassa)