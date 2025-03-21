Bahçeşehir Koleji, Daçka'yı 4 sayı farkla geçti!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Lassa'yı deplasmanda 88-84 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta açılış maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 88-84 mağlup etti.
Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini elde ederken Darüşşafaka Lassa ise 15. kez kaybetti.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi
Darüşşafaka Lassa: Appleby 12, Moore 24, Tinkle 17, Gach 6, Ege Demir 3, Enes Berkay Taşkıran 3, Muhaymin Mustafa 5, Brajkovic 14, Tolga Kay, Pecarski
Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 8, Odiase 19, Cavanaugh 7, Bouteille 7, Massinburg 6, Simonovic 8, Ponitka 3, Furkan Korkmaz 16, Kenan Sipahi 3, Furkan Haltalı
1. Periyot: 26-24
Devre: 43-40
3. Periyot: 63-61
5 faulle çıkan: Dk. 39.57 Moore (Darüşşafaka Lassa)
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