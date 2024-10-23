Bahçeşehir Koleji, deplasmanda rahat galip

BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 92-75 yendi.

Bahçeşehir Koleji, deplasmanda rahat galip
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 23:17

BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 92-75 mağlup etti.

Podgorica'da Moraca Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodunu Bahçeşehir Koleji, 26-20 önde tamamladı.

İkinci periyot da etkili oynayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 49-45 önde gitti.

Bahçeşehir Koleji, üçüncü periyodu 70-56, mücadeleyi de 92-75 kazandı.

İstanbul temslicisi, bu sonuçla organizasyondaki 5 maçında 4. galibiyetini elde etti.


Etiketler: #BKT Avrupa Kupası #Bahçeşehir Koleji #Buducnost VOLI
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